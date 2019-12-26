«Независимо от санкций газопровод будет достроен», — сказал Новак. При этом он добавил, что осталось уложить чуть менее 160 километров трубы.

Кроме того, министр энергетики отметил, что швейцарская компания Allseas еще теоретически может достроить газопровод, несмотря на американские санкции. Как пояснил Новак, подрядчик приостановил трубоукладочные работы в Балтийском море для исключения риска попадания в санкционный список Вашингтона.

«Компания запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она (компания Allseas — прим. ред.) продолжить работы», — разъяснил Новак.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков накануне заявил, что одним из ответов на санкции Вашингтона против «Северного потока — 2» может стать расширение списка американцев, которым запрещен въезд в Россию.