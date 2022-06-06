Кремль заявил о неспособности Запада помешать работе российской дипломатии

Западные страны, перекрывая воздушное пространство для российских самолетов, не смогут помешать работе отечественной дипломатии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«Враждебные действия ряда стран не способны помешать продолжению работы и контактов российской дипломатии с дружественными государствами», — заявил помощник Владимира Путина.

Накануне власти Черногории, Болгарии и Северной Македонии приняли решение не впускать в свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова, который летел на переговоры в Сербию.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал дать жесткий ответ трем странам. По его мнению, решение о недопуске российского самолета принималось исключительно со стороны НАТО и США.