Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропустить самолет Лаврова

Правительства Болгарии, Черногории и Северной Македонии запретили самолету главы МИД России Сергея Лаврова пролет в воздушном пространстве своих стран. Российский министр планировал визит в Сербию 6–7 июня, который может быть сорван из-за действий властей Балканских стран. Об этом сообщила газета «Вечерние новости».

Президенту Сербии Александру Вучичу пришлось лично заниматься вопросами логистики, об этом рассказала премьер-министр страны Ана Брнабич.

«Ситуация исключительно сложная. Невероятно, что ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика прибытия министра иностранных дел другой страны, от чего зависит, прибудет ли он или нет», — заявила Брнабич в эфире телеканала TV Pink.

Ситуация осложняется тем, что в тот же период в Сербию должен приехать канцлер Германии Олаф Шольц. Брабич считает, что в сложные времена люди должны выслушать позицию главы МИД РФ. Но, по словам премьер-министра, внешнеполитическая обстановка такова, что никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более никого слушать.

В конце мая президент Сербии Вучич заявил, что не будет вводить антироссийские санкции в ущерб собственному народу. Он отметил, что будет придерживаться такой позиции, пока сможет, несмотря на сильное давление Запада.