25 февраля 2024, 23:05
Директор ЦРУ втайне прибыл на Украину
Директор ЦРУ Бернс прибыл с тайным визитом на Украину 15 февраля
Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс тайно прибыл на Украину, чтобы своим визитом успокоить власти государства на фоне проблем с выделением помощи. Об этом сообщило издание The New York Times, сославшись на источник, знакомый с ситуацией.
В материале отметили, что Бернс приехал на Украину 15 февраля. Это уже 10-е посещение страны за последние два года.
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Ранее на Украину прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Визит дипломата держали в секрете из соображений безопасности. По данным журналистов, женщина посетила Одессу, ее сопровождал глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Бербок пришлось 20 минут просидеть в укрытии во время воздушной тревоги в городе.
В разговоре с немецким дипломатом Кулеба предложил поменять официальное написание Одессы на украинский вариант — с одной буквой «с». По словам главы МИД Германии, по правилам государственного языка, «Одесса» с одной «с» будет читаться как «Одеза».
США
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