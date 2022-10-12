Кремль заявил о подготовке Эрдоганом предложений по урегулированию украинского кризиса | 360°

Важное 12 октября 2022, 19:18 Поделиться Telegram

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Viber Кремль заявил о подготовке Эрдоганом предложений по урегулированию украинского кризиса Ушаков: Эрдоган изложит свои предложение о переговорах России и Запада по Украине РИА Новости

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Правительство Турции может изложить свой план о переговорах между Россией и Западом на предстоящей встрече лидеров государств в рамках саммита в Астане. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«К встрече Путина и Эрдогана будет приковано внимание прессы. В контексте переговоров по теме Украины роль Турции в качестве посредника очень успешна», — отметил он.

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Ушаков отметил, что ряд СМИ активно распространяет позицию и желание Турции выступить в качестве страны, которая примет на своей территории делегации России и Украины для переговоров.

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«Стоит ожидать, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально изложил план по урегулированию, в котором фигурируют Россия, ведущие государства Западной Европы и США», — заявил помощник президента.

Шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии пройдет в Астане 13 октября.

Ранее сообщалось, что Эрдоган обращался к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением дать возможность выступить посредником в переговорах с Украиной.

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