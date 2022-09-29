Турция захотела стать посредником в переговорах России и Украины | 360°

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Турция захотела стать посредником в переговорах России и Украины

Президент Турции Эрдоган: страна готова стать посредником в переговорах России и Украины

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности Турции стать посредником в переговорах России и Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».

Эрдоган также призвал Путина «дать переговорам еще один шанс». По словам турецкого лидера, для подготовки почвы для более позитивных событий, нужны шаги по снижению напряженности, и что «от России ожидаются шаги по содействию этому процессу, особенно по вопросу присоединения некоторых регионов Украины к России».

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«Попросив президента России Путина дать переговорам еще один шанс, президент Эрдоган сказал, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника», — указано в сообщении.

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Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не признает результаты народных референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях о присоединении в состав России.

Референдум о вхождении этих территорий в состав России начался 23 сентября и продлился до 27 сентября.

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