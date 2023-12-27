Важное 27 декабря 2023, 14:31 Кремль указал на взаимное стремление Азербайджана и Армении к мирному договору Пресс-секретарь Песков: РФ поддержит стремление Армении и Азербайджана к миру РИА «Новости»

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Власти Армении и Азербайджана стремятся к заключению мирного договора. Россия поддержит их волю, так как это обеспечит мир в регионе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщили «Известия».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на саммите стран СНГ, подтвердил он. Однако, по словам Дмитрия Пескова, состоялись переговоры «на ногах». Политики коротко обсудили основные моменты.

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Дмитрий Песков заявил, что стороны приблизились к заключению мирного договора. По его мнению, это принесет пользу не только двум странам, но и обеспечит стабильность во всем регионе.

«Главное — мы видим наличие политической воли у двух сторон — и у Баку, и у Еревана. Конечно, мы это поддерживаем», — сказал он.

Неформальный саммит стран СНГ открылся в Санкт-Петербурге. На него прибыли лидеры Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Туркмении, Армении, Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана.