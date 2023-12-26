Мир 26 декабря 2023, 18:42 Алиев и Пашинян констатировали готовность к выходу на мирный договор Песков заявил, что Алиев и Пашинян готовы выйти на мирный договор Unsplash

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев констатировали готовность завершить переговоры и выйти на заключение мирного договора. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

«Они констатируют полную готовность к финализации мирных переговоров, к выходу на единый документ, мирный договор, риска никакого нет», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов о том, не рискованно ли приглашать лидеров Азербайджана и Армении в Санкт-Петербург.

Пашинян и Алиев 26 декабря впервые лично поприветствовали друг друга после событий в Нагорном Карабахе.

Президент России Владимир Путин пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Туркмении, Таджикистана и Узбекистана на неформальный саммит СНГ в Северную столицу. Главу государства ждет плотный рабочий график на предновогодней неделе, отметил Песков.