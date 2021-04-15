Кремль раскрыл реакцию Москвы на новые санкции Вашингтона

Если американские власти решат ввести против России новые санкции, то Москва будет действовать по принципу взаимности и обеспечит свои интересы лучшим образом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы осуждаем любые санкционные такие устремления, считаем их незаконными, и в любом случае действует принцип взаимности в этом деле — взаимности так, чтобы нам лучшим образом обеспечить свои собственные интересы», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

Руководитель пресс-службы Кремля отметил, что в двусторонних отношениях российская власть не хочет действовать «по ленинской формуле „шаг вперед — два шага назад“». По словам Пескова, пока вся информация о новых ограничениях есть только в газетах, однако дыма без огня не бывает. Он предложил дождаться официальных решений Белого дома и пока отказался комментировать возможные санкции.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты собираются выслать из страны 10 российских дипломатов и ввести санкции против 12 россиян и 20 организаций из России. По данным собеседников, под ограничения попадут должностные лица в правительстве и разведке. В Белом доме эту информацию пока никак не прокомментировали.