США готовятся выслать из страны 10 российских дипломатов и ввести санкции против 12 россиян и 20 организаций из РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Среди россиян, которые попадут под ограничения будут должностные лица в правительстве и разведке, отмечает издание. Причиной стали приписываемые России вмешательство в выборы и кибератака через SolarWinds.

Вашингтон может объявить о санкциях уже в четверг, 15 апреля.

Пока официальных комментариев Белого дома, Минюста и Госдепа США не поступало.

Москва ранее многократно опровергала слухи и заявления Вашингтона о причастности к кибератаке в США, как обвинения во вмешательстве российской стороны в выборы в США.