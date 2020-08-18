Кремль раскрыл подробности разговора Путина с Меркель о ситуации в Белоруссии

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал неприемлемыми любые попытки вмешаться в дела Белоруссии. Он также выразил надежду на нормализацию обстановки в республике.

«С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки», — сказано в сообщении на официальном сайте Кремля. Там добавили, что разговор прошел по инициативе Германии.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее официальный представитель Кабинета министров Германии Штеффен Зайберт рассказал, что Меркель во время разговора с Путиным призвала власти Белоруссии отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключенных и наладить национальный диалог с оппозицией и обществом. По мнению канцлера ФРГ, это единственный способ преодолеть начавшийся кризис.

Массовые протесты и стычки с силовиками начались в Белоруссии после того, как ЦИК опубликовал результаты выборов президента 9 августа. По данным Центризбиркома, действующего главу Белоруссии Александра Лукашенко поддержало абсолютное большинство — 80,1% избирателей. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов.