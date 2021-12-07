Кремль: Путин и Байден обсудили попытки НАТО «освоить территорию Украины»

Президент России Владимир Путин провел онлайн-переговоры с американским лидером Джо Байденом. Кремль подвел итоги обсуждения и назвал характер разговора откровенным и деловым.

«Преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договоренностей 2015 года, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования», — сообщила пресс-служба Кремля.

Российский президент привел конкретные примеры, подтверждающие деструктивную линию Киева, направленную против достигнутых соглашений. Также он высказал озабоченность в связи с провокационными действиями украинской стороны в Донбассе.

«Байден, со своей стороны, акцентировал якобы „угрожающий“ характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки», — отметили в пресс-службе.

Во время переговоров Путин и Байден договорились, что Россия и США будут продолжать вести диалог и поддерживать необходимые контакты. Российский президент предложил своему коллеге снять все ограничения на работу дипломатический миссий.

«В целом разговор носил откровенный и деловой характер», — заключили в Кремле.

Переговоры Путина и Байдена проходили 7 декабря в формате тет-а-тет. Лидеры двух стран обсуждали вопросы по видеосвязи в течение двух часов.