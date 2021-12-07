Белый дом показал фотографию кабинета Байдена во время переговоров с Путиным

Белый дом опубликовал фотографию ситуационного кабинета президента США Джо Байдена. Снимок сделали во время переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Снятый в кабинете кадр появился на странице Белого дома в Twitter. На снимке видно, что Байден проводил переговоры с Путиным в присутствии госсекретаря Энтони Блинкена и других представителей администрации. Изображение российского лидера выводили на большой экран, расположенный перед столом Байдена.

Президент США проводил переговоры с Путиным вечером 7 декабря. Стороны во видеосвязи обсудили вопросы, связанные с ситуацией на Украине, стратегической стабильностью и кибербезопасностью. Байден выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также выразил обеспокоенность в связи с «наращиванием» российских сил у границы страны. Стороны разговаривали в течение двух часов.

В очном формате Путины и Байден встречались летом 2021 года в Женеве. После этого лидеры двух стран несколько раз проводили переговоры по телефону.