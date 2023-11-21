Мир 21 ноября 2023, 04:15 Бывший премьер-министр Украины назвал главную цель Евромайдана Экс-премьер Украины Азаров: США устроили Евромайдан, чтобы ослабить Россию РИА «Новости»

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США 10 лет назад устроили Евромайдан в Киеве для ослабления России. Судьба самой Украины организаторов переворота при этом совершенно не интересовала. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью РИА «Новости».

«Американцы планировали государственный переворот в довершение своей главной стратегической задачи, их Украина абсолютно не интересовала. Их интересовала задача максимального ослабления России. И вот 10 лет, прошедшие после государственного переворота, говорят о том, что они последовательно эту задачу реализовывали», — выразил уверенность Азаров.

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В ноябре 2013 года в Киеве начались массовые акции протеста после приостановки подписания ассоциации с ЕС. Сторонники евроинтеграции разбили палаточный лагерь на майдане Незалежности и в течение трех месяцев протестовали, вступая в противостояние с силовиками. В феврале столкновения привели к десяткам жертв. После этого Верховная Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который вынужден был спешно покинуть страну.

Переворот в Киеве вызвал протесты в русскоязычных регионах Восточной Украины и в итоге привел к отделению Крыма, Донецкой и Луганской народных республик.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране грозит очередной «Майдан», который, по его версии, готовит Россия.