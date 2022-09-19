Кремль положительно оценил визит спикера США Пелоси в Армению | 360°

Мир 19 сентября 2022, 13:06 Поделиться Telegram

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Viber Кремль положительно оценил визит спикера США Пелоси в Армению Пресс-секретарь президента РФ Песков поприветствовал приезд Пелоси в Армению РИА «Новости»

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Россия будет приветствовать шаги к нормализации ситуации между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал визит спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси в Ереван.

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«Все, что не на словах, а на деле и не громко, не популистски, а в реальности тихо и по-деловому, может способствовать нормализации отношений, стабилизации ситуации на границе, это все может приветствоваться. Могут ли в реальности способствовать этой нормализации такие громкие действия и заявления? Посмотрим, со временем это все будет понятно», — сказал Песков журналистам.

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О прибытии борта Пелоси в Ереван стало известно накануне. Пелоси заявляла, что выразит поддержку армянскому правительству в связи с вооруженным конфликтом на границе с Азербайджаном.

Боевые действия на границе Азербайджана и Армении возобновились в ночь на 13 сентября. При этом обе стороны в эскалации конфликта винили друг друга.

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