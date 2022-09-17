Самолет Пелоси приземлился в Армении | 360°

Мир 17 сентября 2022, 18:20 Поделиться Telegram

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Viber Самолет Пелоси приземлился в Армении Flightradar24: спикер палаты представителей США Пелоси прилетела в Ереван YouТube

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Самолет, в котором летела спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился в Ереване. Об этом сообщил Flightradar24.

О том, что политик запланировала визит в Армению, стало известно 15 сентября. Пелоси собирается встретиться с главой страны Николом Пашиняном, а также с другими представителями власти. Она планирует выразить властям поддержку в связи конфликта с Азербайджаном.

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Профессор публичного права Карин Беше-Головко заявил, что поездка спикера связана с геополитической стратегией США в регионе. По его словам, Соединенные Штаты волнует сближение правительств Армении и России, поэтому визит Пелоси должен перехватить инициативу у последней, сообщило РИА ФАН.

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Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана начался в ночь на 13 сентября. Стороны обвиняют друг друга в начале обстрела своих территорий, сообщило ИА Nation News.

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