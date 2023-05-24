Мир 24 мая 2023, 20:41 Кремль ответил на агрессивные высказывания Польши в адрес Белоруссии Песков: Польша готова любыми методами вмешаться в дела Белоруссии РИА «Новости»

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Заявления властей Польши о готовности поддержать переворот в Белоруссии говорят об их планах открыто вмешаться в дела других стран, не исключая и силовой путь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин». Отрывок беседы опубликовал в своем Telegram-канале ведущий Павел Зарубин.

«Мы видим, что это враждебное нам государство фактически открыто говорит о своем намерении вмешиваться непосредственно, в том числе силовыми методами, во внутренние дела соседнего государства», — сказал он.

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По словам Пескова, российская сторона сохранит союзнические обязательства перед Белоруссией по защите этой страны. Он напомнил, что Белоруссия для России «партнер, союзник и братское государство». У РФ есть обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, что она и будет делать «перед лицом такой очевидной угрозы», пояснил он.

Ранее представитель Кремля заявил, что в настоящее время Польша заняла недружественную и враждебную позицию по отношению к России.