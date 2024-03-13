Мир 13 марта 2024, 13:27 Кремль оценил высказывания Пашиняна о возможности выхода Армении из ОДКБ Песков: нужны контакты для прояснения ситуации по членству Армении в ОДКБ Alexis Sciard / Global Look Press

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В России слышали заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна о вероятном выходе страны из Организации договора коллективной безопасности, поэтому необходимы контакты для прояснения ситуации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Мы эти заявления слышали, безусловно. Очевидно, сейчас нам предстоит большая работа. С нашими армянскими партнерами необходимы контакты в рамках ОДКБ на двустороннем уровне. Будем разговаривать и прояснять в русле заявлений, который сделал премьер-министр», — отметил Песков.

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Пресс-секретарь отказался отвечать о реакции ОДКБ на слова Пашиняна и напомнил, что Россия не может разговаривать от лица всей организации.

«Но в рамках ОДКБ, конечно, предстоит определенная работа», — заключил он.

Ранее Пашинян пригрозил выходом республики из ОДКБ, если блок не выскажется о суверенных границах Армении.