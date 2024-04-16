Мир 16 апреля 2024, 13:47 Кремль оценил сотрудничество России и Турции по Черному морю Песков заявил, что Россия и Турция обсуждают вопросы по Черному морю Antonio Sempere/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Россия обсуждает с Турцией очень много разных тем, включая ситуацию на Черном море. Сотрудничество двух стран оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«У нас очень много разных тем на повестке дня, мы обсуждаем разные вопросы, включая вопросы, связанные с Черным морем», — отметил пресс-секретарь президента.

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Агентство Reuters со ссылкой на источник ранее сообщило, что Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией. Песков подчеркнул, что ему нечего сказать по этой теме.

В правительстве Турции заявили, что позиция государства по недопуску военных кораблей в Черное море остается неизменной.