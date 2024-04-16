Мир 16 апреля 2024, 05:09 Украина резко отказалась от сделки с Россией и Турцией по судоходству в Черном море Reuters: Украина сорвала сделку с РФ и Турцией по судоходству в Черном море Freepik

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Украина отказалась от сделки с Турцией и Россией по безопасному судоходству в Черном море. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на свои источники.

«Россия и Украина в течение двух месяцев вели переговоры с Турцией о сделке по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и достигли соглашения по тексту, который должна была объявить Анкара», — сказано в публикации.

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Однако в последний момент украинская сторона отказалась. Планировали, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявит о соглашении 30 марта, но Украина все отменила. Что стало причиной такого решения — неизвестно.

Ранее в правительстве Турции заявили, что позиция страны по недопуску военных кораблей в Черное море останется неизменной. Так там прокомментировали намерение США обсудить с Турцией судоходство.

Как до этого отмечал глава турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек, пока идет специальная военная операция, военных кораблей НАТО в Черном море не будет.