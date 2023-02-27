Мир 27 февраля 2023, 15:59 Кремль отреагировал на сообщения о поставках китайской военной техники России Представитель Кремля Песков не прокомментировал возможные поставки БЛА из КНР в Россию РИА «Новости»

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Кремль не видит смысла комментировать сообщения об обсуждении поставок военной техники из КНР, так как китайские власти уже опровергли эту информацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Нет, я не вижу необходимости это комментировать, вся эта информация была опровергнута с китайской стороны уже», — сказал Песков.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил КНР о последствиях в случае поставок оружия России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность возможностью поставок китайского оружия. КНР якобы рассматривала возможность поставки России сотни беспилотников.

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В конце февраля претендент на пост президента от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что США должны уменьшить объем помощи Украине, чтобы сосредоточиться на подготовке к конфликту с Китаем.