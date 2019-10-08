Кремль отреагировал на слова президента Белоруссии о Донбассе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в Донбассе является следствием конфликта России и Украины.

Он заявил, что гораздо важнее вопрос, кто готов выполнить взятые на себя обязательства, а какую роль сыграли обе страны.

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«Не важно, кто кого кем считает, важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. Главное — важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой юго-востока, помочь Украине решить эту проблему», — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что Москва не согласна с тем, что Россия является участницей этого конфликта. Песков напомнил, что Кремль не был и не будет стороной противостояния в Донбассе.

По его мнению, нужно помочь Украине решить эту проблему.

О том, что он считает конфликт в Добассе следствием противостояния Киева и Москвы, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на международном форуме «Минский диалог».

«Не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины», — заявил он.

Однако признал, что нельзя избегать непризнанных республик, появившихся на территории Донбасса.