Лукашенко назвал конфликт в Донбассе делом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал боевые действия в Донбассе конфликтом России и Украины. По его мнению, для решения конфликта нужно, чтобы именно эти две главные стороны принимали решения.

«И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР — непризнанных. Да, непризнанных, но они есть, их тоже избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Главное, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения», — сказал Лукашенко на международном форуме «Минский диалог» (цитата по ТАСС).

Слуга улиц. Зеленский столкнулся с первыми протестами и умолк Подробнее

По его мнению, только в таком случае удастся добиться подвижек в разрешении конфликта. Лукашенко рассказал, что Зеленский согласен с ним в том, что война идет на его территории. Президент Белоруссии заметил, что его украинский коллега старается решить эту проблему, но многое также зависит от Европы.

Лукашенко назвал нормализацию ситуации в Донбассе лакмусовой бумажкой для Европы, насколько она может решать проблемы в «нашем доме». Он заявил, что пока Европа безмолвствует и только бросает камни в Зеленского.

Украина проводит военную операцию на юго-востоке страны с апреля 2014 года. Там сражаются с самопровозглашенными республиками ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота.