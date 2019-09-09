Кремль объяснил, почему Путин не встретил россиян после обмена с Украиной

Прерогативой главы государства не является встреча освобожденных в результате обмена между Россией и Украиной. Президент уже сделал все необходимое, для того чтобы это событие состоялось. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал в аэропорт.

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«Это удерживаемые лица, и в целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен мог состояться, и это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», — заявил Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Обмен заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35» состоялся в субботу, 7 сентября. В числе прилетевших из Киева был глава РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский.

На родину из Москвы, в свою очередь, вернулись режиссер Олег Сенцов, украинские моряки, а также политические и общественные деятели Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, Станислав Клых. В аэропорте Борисполь их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

После состоявшегося обмена Путин и Зеленский провели телефонный разговор. Они отметили, что это событие имеет большое значение для выстраивания диалога между двумя странами. Вторым шагом в налаживании отношений между государствами должны стать разведение сил и режим прекращения огня в Донбассе. Российский лидер заявил о необходимости начать подготовку к «нормандскому» саммиту, который может способствовать реализации Минских соглашений.