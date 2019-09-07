Путин и Зеленский договорились о подготовке «нормандского саммита»

Лидеры государств отметили, что обмен заключенными имеет большую важность для налаживания отношений между странами.

«Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений», — говорится в сообщении

Вторым шагом, который может привести к желаемой цели — это разведение сил и режим прекращения огня в Донбассе.

Президент России Владимир Путин заявил в беседе с лидером Украины, что нужно начать подготовку к «нормандскому» саммиту, чтобы он способствовал реализации минских соглашений.

Что последует за обменом задержанными между Россией и Украиной? Отвечают политологи Подробнее

В конце участники беседы договорились о поддержании дальнейших контактов.

В субботу Россия и Украина провели обмен заключенными гражданами. Из киевского аэропорта «Борисполь» вылетел прибывший туда утром Ту-204 летного отряда «Россия», а из московского аэропорта «Внуково» вылетел украинский Ан-148. Каждая из стран передала 35 заключенных.

Россия получила Кирилла Вышинского, свидетеля по спо делу о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха и еще 33 человек. На Украину вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и еще несколько украинцев, осужденных в России по тяжким статьям, в том числе режиссера Олега Сенцова. Обмен прошел по схеме 35 на 35.

Переговоры по обмену начали президенту двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский во время первого телефонного разговора 12 июля. После этого в дело вступили уполномоченные по правам человека Татьяна Москалькова от России и Людмила Денисова от Украины, которые составили списки на обмен.

В конце августа в СМИ появилась информация, что московское СИЗО «Лефортово» начали переводить из колоний, отбывающих наказание украинских граждан. В тот момент в следственном изоляторе уже находились задержанные в Керченском проливе моряки.

На этой неделе во время выступления на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными с Украиной близятся к завершению. Сам обмен российский лидер назвал масштабным. В минувшую пятницу глава Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании россиян из обменного списка.

Как напомнили «Дни.ру», речь шла о помиловании уже осужденных в Киеве 16 россиянах.

Именно в юридическом решении освобождения заключенных и заключался главный вопрос об обмене. Сегодня процесс обмена завершился.

О том, как скажется этот процесс на отношениях двух стран рассказали политологи, которых опросил «360».