Мир 10 февраля 2024, 11:21 Кремль не увидел желания США начать переговоры с Россией Песков указал на отсутствие желания у США проводить переговоры с Россией Vladimir Baranov/Globallook Press

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Кремль не зафиксировал со стороны Белого дома желания и воли к проведению переговоров с Россией. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером публиковалось не для властей США. По его словам, Кремль и ранее доносил до Белого дома позицию России.

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«Власти США прекрасно знают нашу позицию, они прекрасно знают все основные посылы Путина», — объяснил Песков.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию Запада на интервью с Путиным. Она напомнила, что Белый дом призвал американцев не смотреть беседу российского лидера с Карлсоном. Заявление США продемонстрировало лживость американских властей в вопросах демократии и свободы слова, подчеркнула дипломат.