18 ноября 2022, 14:49
Кремль не стал полагаться на предварительные выводы Швеции по прорывам на «Северном потоке»
Пресс-секретарь президента Песков призвал дождаться оценки ущерба на «Северном потоке»
Россия не получала из Швеции материалов о возможности восстановления газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал журналистов дождаться окончательных результатов обследования, сообщили «Известия».
«Для начала надо дождаться полной оценки ущерба, проанализировать данные по ущербу перед тем, как специалисты дадут заключение о перспективах восстановления или невосстановления», — сказал он на брифинге.
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Он заявил, что совместное предприятие получило разрешение и тоже исследует места прорыва. На уровне правительства Россия не получала никаких сообщений от Швеции или Дании о возможном ремонте.
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Дмитрий Песков прокомментировал предварительные результаты расследования шведской прокуратуры. Специалисты признали факт диверсии, и это подкрепило изначальную версию России. Теперь, по его словам, важно пойти до конца и найти ответственных за теракт.
Специалисты из Германии тоже осмотрели место ЧП, сообщил «Царьград». Они назвали прорывы саботажем, но не нашли виновных.
Газопровод Северный поток — 2
Дмитрий Песков
Швеция
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