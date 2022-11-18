Мир 18 ноября 2022, 14:49 Кремль не стал полагаться на предварительные выводы Швеции по прорывам на «Северном потоке» Пресс-секретарь президента Песков призвал дождаться оценки ущерба на «Северном потоке» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия не получала из Швеции материалов о возможности восстановления газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал журналистов дождаться окончательных результатов обследования, сообщили «Известия».

«Для начала надо дождаться полной оценки ущерба, проанализировать данные по ущербу перед тем, как специалисты дадут заключение о перспективах восстановления или невосстановления», — сказал он на брифинге.

Реклама

Он заявил, что совместное предприятие получило разрешение и тоже исследует места прорыва. На уровне правительства Россия не получала никаких сообщений от Швеции или Дании о возможном ремонте.

Реклама

Дмитрий Песков прокомментировал предварительные результаты расследования шведской прокуратуры. Специалисты признали факт диверсии, и это подкрепило изначальную версию России. Теперь, по его словам, важно пойти до конца и найти ответственных за теракт.

Специалисты из Германии тоже осмотрели место ЧП, сообщил «Царьград». Они назвали прорывы саботажем, но не нашли виновных.