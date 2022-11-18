Важное 18 ноября 2022, 11:25 Шведская прокуратура подтвердила факт диверсии на «Северных потоках» Шведская прокуратура: у «Северных потоков» нашли остатки взрывчатки РИА «Новости»

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Шведская прокуратура подтвердила факт диверсии на «Северных потоках». Представители правоохранительных органов нашли остатки взрывчатки рядом с трубопроводами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В прокуратуре отметили, что тщательно осмотрели район преступления в Балтийском море, собрали большое количество улик и все задокументировали.

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«Экспертизы, проведенные до настоящего времени, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов. Предварительная аналитическая работа продолжается, чтобы сделать более обоснованные выводы об инциденте», — проинформировал ведущий прокурор Матса Юнгквист.

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Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что два неизвестных суда, которые заметили рядом с «Северными потоками» незадолго до терактов на газопроводах, могли заниматься разведкой. Например, чтобы убедиться, что рядом с трубопроводами нет гражданских или военных судов других стран, «присутствие которых облегчило бы поиск виновных». У судов были выключены транспондеры.