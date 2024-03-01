Мир 01 марта 2024, 14:40 Кремль не пытался «обратить в свою веру» журналиста Карлсона Песков: в России не пытались обратить Карлсона в свою веру РИА «Новости»

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Никто в России не пытался обратить в свою веру американского журналиста Такера Карлсона, который взял интервью у президента Владимира Путина. Об этом в ходе традиционного брифинга для журналистов заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Карлсон — американец, у него другое мировоззрение. Журналист со многими вещами, которые свойственны России, не согласен.

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«Но факт, что он брал интервью у Путина, естественно, не означает, что кто-то пытался его обратить в свою веру», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что ни у кого не было таких планов. Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал слова Карлсона о том, что денацификация — это ребячество.

При этом Песков указал на желание журналиста слушать и доносить до своей аудитории разные позиции, даже если он с ними не согласен. И именно этим он отличается от своих коллег, подытожил пресс-секретарь Владимира Путина.

Глава государства во время интервью Карлсону много говорил об истории российской государственности, а также передал ему документы, связанные вхождением украинских земель в состав Московского царства.