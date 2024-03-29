Мир 29 марта 2024, 13:10 Кремль не получал сообщений из Румынии о найденном беспилотнике Песков: России неизвестно о найденных в Румынии обломках БПЛА РИА «Новости»

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Власти Румынии не связывались с Россией по поводу найденных на берегу Дуная обломков беспилотника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщило РИА «Новости».

«Нет, нам ничего не известно об этом», — сказал он.

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Минобороны Румынии объявило, что вечером 28 марта на берегу Дуная в населенном пункте Инсула-Маре обнаружили обломки аппарата, предположительно беспилотника. В 2023 году министр обороны страны Анджел Тылвар заявлял, что из-за работы украинских ПВО в страну попадали обломки сбитых дронов. В частности, в декабре БПЛА рухнул в нежилой зоне рядом с приграничной деревней Гринду, и посла России вызывали в МИД.

В Румынии построят крупнейшую военную базу НАТО, сообщил RT. Проект оценили в 2,5 миллиарда евро. Объект планировали открыть к 2040 году, после расширения 57-й авиабазы собственных военно-воздушных сил.