Мир 14 декабря 2023, 20:17 Посла России вызвали в МИД Румынии из-за падения беспилотника МИД Румынии вызвал посла России Кузьмина после падения дрона на границе Pxhere

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Посла России Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии, где выразили протест из-за падения беспилотника на румынской территории. Об этом сообщило издание Digi24 со ссылкой на румынское дипведомство.

«МИД решительно протестует против инцидента, вызванного неконтролируемым падением беспилотника», — процитировали журналисты сотрудников министерства.

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Дрон в ночь на 14 декабря упал в нежилой зоне в четырех километрах от деревни Гринду, которая находится рядом с украинской границей. Госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал «решительный протест румынских властей в связи с новым инцидентом, вызванным неконтролируемым крушением дрона». В ведомстве назвали падением БПЛА нарушением воздушного пространства Румынии, противоречащим международному праву.

На месте падения дрона обнаружили воронку диаметром 1,5 метра. Министерство национальной обороны Румынии начало пристально следить за ситуацией в приграничной зоне, привлекло к работе воздушную полицию, а также уведомило Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о произошедшем.

Ранее Россия заявила, что рассмотрит взлет истребителей F-16 с авиационных баз Польши, Румынии и Словакии как участие в украинском конфликте. В таком случае РФ будет вынуждена принять ответные меры.