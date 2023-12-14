14 декабря 2023, 20:17
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за падения беспилотника
МИД Румынии вызвал посла России Кузьмина после падения дрона на границе
Посла России Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии, где выразили протест из-за падения беспилотника на румынской территории. Об этом сообщило издание Digi24 со ссылкой на румынское дипведомство.
«МИД решительно протестует против инцидента, вызванного неконтролируемым падением беспилотника», — процитировали журналисты сотрудников министерства.
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Дрон в ночь на 14 декабря упал в нежилой зоне в четырех километрах от деревни Гринду, которая находится рядом с украинской границей. Госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал «решительный протест румынских властей в связи с новым инцидентом, вызванным неконтролируемым крушением дрона». В ведомстве назвали падением БПЛА нарушением воздушного пространства Румынии, противоречащим международному праву.
На месте падения дрона обнаружили воронку диаметром 1,5 метра. Министерство национальной обороны Румынии начало пристально следить за ситуацией в приграничной зоне, привлекло к работе воздушную полицию, а также уведомило Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о произошедшем.
Ранее Россия заявила, что рассмотрит взлет истребителей F-16 с авиационных баз Польши, Румынии и Словакии как участие в украинском конфликте. В таком случае РФ будет вынуждена принять ответные меры.
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