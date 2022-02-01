Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и премьера Венгрии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предстоящих переговорах обсудят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

Информация об этом была опубликована на официальном сайте Кремля.

Также планируется, что в ходе переговоров Путин и Орбан обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности в Европе.

«Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности», — сказан в сообщении на сайте Кремля.

Переговоры президента России с премьер-министром Венгрии состоятся во вторник, 1 февраля.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского на Олимпиаде в Пекине. Он подчеркнул, что из-за коронавируса президент не планирует каких-либо двусторонних встреч, кроме полноформатных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, однако добавил, что полностью исключать такой вероятности нельзя.