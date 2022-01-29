Песков не исключил встречи Путина и Зеленского в Пекине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского на Олимпиаде в Пекине. Он подчеркнул, что из-за коронавируса президент не планирует встреч, однако добавил, что полностью исключать такой вероятности нельзя.

На Олимпиаде будут действовать жесткие ограничения как для спортсменов, так и для официальных лиц, передал ТАСС слова пресс-секретаря Путина. Поэтому в графике президента нет никаких двусторонних встреч во время его пребывания в Китае, кроме переговоров с Си Цзиньпином. В том числе не планирует Путин встречаться и с Зеленским.

«Хотя полностью мы этого исключать не можем. <…> Но, повторяю, каких-либо двусторонних встреч, кроме полноформатных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, в графике президента Путина нет», — подчеркнул Песков.