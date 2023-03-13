Мир 13 марта 2023, 13:45 Кремль назвал нелепым курьезом планы властей Украины по переименованию России Песков: заявления о переименовании России в Московию — нелепый курьез РИА «Новости»

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Идею украинских властей переименовать Россию в Московию можно считать очередным нелепым курьезом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что подобные инициативы уже звучали ранее, сообщил ТАСС.

«Много было таких шуток на этот счет, не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать», — заметил представитель Кремля.

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Песков подчеркнул, что относиться к таким высказываниям можно только с улыбкой. Россия остается Россией, как бы кто ее ни называл, добавил он.

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Идеей переименовать Россию в Московию на Украине озаботились после того, как соответствующая петиция на сайте президента страны набрала 25 тысяч голосов.

После этого лидер республики Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю проработать возможность переименования России в украинском языке.

В петиции, которую рассмотрели украинские власти, также предлагалось изменить слова русский на московский, а Российская Федерация — на Московская Федерация.