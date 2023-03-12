Мир 12 марта 2023, 22:19 Глава Минкульта Украины призвал обратиться к экспертам перед переименованием России в Московию Министр культуры Украины Ткаченко: идею переименования России должны оценить эксперты РИА «Новости»

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Инициативу переименования России в Московию прокомментировал министр культуры Украины Александр Ткаченко в эфире всеукраинского телемарафона. Он назвал идею интересной, но ее должны оценить эксперты.

«Будем говорить с экспертами. Очевидно, что [предложение переименовать Россию в Московию] имеет историческое основание… Очевидно, что тут нужно консультироваться с экспертами, мне эта идея симпатична, но свое слово должны сказать эксперты», — отметил украинский министр культуры.

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Петиция о переименовании Росси в Московию набрала на сайте президента Украины Владимира Зеленского необходимое количество голосов, чтобы ее могли предать на официальное рассмотрение. Документ подписали 25 тысяч человек. Авторы инициативы предлагают изменить название страны «Россия» и «Российская Федерация» на «Московия» и «Московская Федерация».

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Зеленский 11 марта поручил правительству «тщательно проработать» возможность переименования России. Предстоит изучить в историко-культурные международно-правовые аспекты этого вопроса.