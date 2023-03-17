Важное 17 марта 2023, 10:06 Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в Россию 20–22 марта Кремль: председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20–22 марта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Председатель КНР Си Цзиньпин 20–22 марта посетит Россию с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

Реклама

Помимо этого, Путин и Си Цзиньпин собираются обменяться мнениями в контексте углубления сотрудничества на международной арене. Также в пресс-службе анонсировали подписание ряда важных двусторонних документов.

Реклама

О визите председателя КНР в Москву на следующей неделе ранее сообщало агентство Reuters. При этом конкретную дату источники издания не называли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что, как правило, такие визиты анонсируются синхронно по договоренности сторон.