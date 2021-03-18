Креативный директор Олимпиады в Токио уволился после предложения нарядить актрису в свинью

Оргкомитет Олимпийских Игр в Токио принял отставку креативного директора Хироси Сасаки после скандала, связанного с его именем. Он предложил актрисе выйти в образе свиньи на церемонии открытия Олимпиады.

Как рассказала на пресс-конференции в Токио председатель комитета Сэйко Хасимото, сообщения СМИ об идее Сасаки нашли подтверждение. Это предложение признали неуместным и демонстрирующем пренебрежение к женщинам. Выступающая за гендерное равенство Хасимото готова принять отставку Сасаки. Об этом написало РИА «Новости».

Креативный директор предлагал сделать номер на церемонии открытия Игр в Токио, в котором с неба бы спустилась известная японская актриса Наоми Ватанабэ в костюме свиньи. Выступление бы прошло в сегменте Olympig. Сааки считал, что такая игра слов (pig в переводде с английского — это свинья) будет смешной. Однако его идею отвергли, а самому 66-летнему мужчине пришлось извиниться.

Скандалы в последнее время преследуют Оргкомитет. Хасимото возглавила комитет Олимпиады в Токио совсем недавно. В феврале в отставку ушел ее предшественник Есиро Мори из-за скандальных высказываний. Он заявил, что комитеты и заседания, где большинство — женщины, длятся дольше обычного. В связи с этим Мори предложил вводить временной регламент.

Олимпиада в Токио должна была состояться еще в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие перенесли на год. Теперь Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.