Кравчук увидел «российский след» в посадке самолета Ryanair в Минске

Глава делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предположил, что спецслужбы РФ могли быть причастны к истории с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом».

Самолет Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, 23 мая вынужденно сел в Минске после того, как поступило сообщение о минировании. Бомбу на борту не нашли, но среди пассажиров оказался бывший главред Nехtа Роман Протасевич, признанный белорусскими властями террористом. Его задержали вместе с девушкой, россиянкой Софьей Сапегой.

Кравчук заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не имеет никакого влияния на Грецию. Поэтому он предположил, что там могли работать только российские спецслужбы.

«И когда Протасевич сказал, что за ним уже в самолете следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло», — сказал он.

В белорусском КГБ заявляли, что Протасевич воевал в Донбассе на стороне националистического батальона «Азов». Генпрокуратура ЛНР завела дело против Протасевича. По мнению Кравчука, предложение Лукашенко пригласить следователей ЛНР в Минск не стоит воспринимать всерьез. Он назвал действия и заявления президента Белоруссии совершенно неадекватными. Кравчук заявил, что Лукашенко поломал все отношения с Западом, а теперь почему-то вмешивается в дела Украины.

После ситуации с рейсом Ryanair в ЕС ввели санкции против белорусских авиакомпаний. Власти республики в связи с этим обвинили Европу в рейдерском захвате рынка, сообщало ИА НСН.