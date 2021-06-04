Евросоюз запретит авиакомпаниям из Белоруссии осуществлять посадку в аэропортах стран ЕС с полуночи 5 июня. Об этом со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.

Дипломаты стран Евросоюза в пятницу могут одобрить запрет для посадки самолетов белорусских авиаперевозчиков в аэропортах ЕС.

Речь пойдет также и о запрете на вылет из европейских аэропортов. Белорусским перевозчикам могут запретить осуществлять полеты в воздушном пространстве ЕС.

А в начале грядущей недели Евросоюз обсудит введение санкций на семь физических лиц и одно юридическое.

Под санкции могут подпасть министры, представители ВВС Белоруссии и другие лица и организации, связанные с авиацией. Окончательный список еще не утвержден.

Ряд европейских стран прекратили полеты в воздушном пространстве Белоруссии после ЧП, произошедшего 23 мая с принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске. Самолет выполнял рейс из Афин в Вильнюс, но из-за сообщения об угрозе взрыва сел в белорусской столице. Бомбу на самолете не нашли, но среди пассажиров оказался бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали.