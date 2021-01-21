Кравчук предрек России новые санкции

Россию ждут новые ограничительные меры из-за конфликта в Донбассе. Санкции, уверены в Киеве, расширят, чтобы Россия «чувствовала, что не все прощается».

С таким заявлением выступил первый президент Украины и глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, которого процитировала газета «Вести».

«Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору», — сказал он.

Тем не менее, заметил Кравчук, вопрос о возвращении Донбасса можно решить только политическим и дипломатическим путем.

«Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере в ближайшее время», — заключил он.

Ранее Кравчук заявил, что в настоящее время Россию не интересует война с Украиной: внимание Москвы якобы отвлечено на другие горячие точки. Москва, заверил он, не готова к военному конфликту с Киевом из-за спорных территорий. В стране достаточно своих проблем.