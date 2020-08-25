Кравчук обвинил власти Украины в потере Крыма и войне в Донбассе

Первый президент Украины, представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук обвинил переходное руководство страны в нерешительных действиях, из-за которых был потерян Крым и началась полномасштабная война в Донбассе.

По его словам, если бы из Киева в 2014 году «было точное и ясное указание» военным, то сил было достаточно, чтобы «остановить этот беспорядок».

«Нельзя ни при каких обстоятельствах сказать военным: „Не стреляйте“» — отметил экс-президент в интервью «Украинскому радио».

Отвечая на вопрос, должны ли те, кто руководил страной в 2014 году, нести ответственность за присоединение к России Крыма и развязывание войны в Донбассе, политик ответил: «Абсолютно».

В ноябре 2013 года на Украине начались выступления против отказа от подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Центром протестов стала площадь Независимости в Киеве, на которой митингующие разбили палаточный лагерь. По всей стране сторонники Евромайдана захватывали здания областных администраций и вступали в стычки с силовиками.

В феврале 2014 года, после бегства в Россию президента Виктора Януковича, Верховная рада отстранила его от должности. До президентских выборов обязанности главы государства исполнял Александр Турчинов.