Красный Крест решил вчетверо увеличить свое присутствие в Нагорном Карабахе

В Красном Кресте рассчитывают увеличить присутствие специалистов организации в Нагорном Карабахе. Характер гуманитарной миссии в регионе за последние шесть недель изменился.

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заявил в интервью сайту РБК, что в Карабах планируют отправить дополнительно 400-500 человек.

«У нас было довольно мало людей там. Сейчас мы планируем направить дополнительно 400–500 человек в регион», — сказал он, добавив, что в последние несколько дней организация уже увеличила свое присутствие.

Маурер заметил, что характер миссии «кардинальным образом изменили» в течение последних шести недель. В Красном Кресте по мере разгорания конфликта пришли к выводу о том, что «нужно делать больше». Бюджет миссии в Карабахе в 2021 году в четыре раза превысит средства, выделенные в довоенный период.

«То есть мы в четыре раза увеличим свое присутствие», — подчеркнул президент МККК.

Сейчас офисы Красного Креста работают в Ереване, Баку и Барде. В Степанакерт людей тоже возвращают.

«Откроем еще один-два офиса, чтобы быть ближе к тем, кто оказался вынужден покинуть свой дом, быть ближе к их нуждам», — заключил Петер Мауер.

Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. При этом стороны должны остановиться на занятых позициях и обменяться военнопленными. Российская сторона разместит в Карабахе своих миротворцев.