При взрыве в Карабахе пострадал российский миротворец

Взрыв мины произошел в Нагорном Карабахе. В результате погиб офицер азербайджанской армии, ранены российский миротворец и четыре сотрудника МЧС НКР. Об этом сообщило Минобороны России.

«В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Один офицер вооруженных сил Азербайджанской Республики погиб. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести», — привело РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

В Минобороны добавили, что российского военнослужащего отправили в госпиталь в Баку. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь. Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Сам взрыв произошел в тот момент, когда у Мадагиза искали тела погибших в боях. Поисковые работы вели российские миротворцы, азербайджанские военные, МЧС Карабаха и Международный комитет Красного Креста.

В конце сентября Азербайджан и Армения развернули боевые действия в Нагорном Карабахе. В ноябре главы двух стран совместно с президентом России подписали заявление о прекращении огня и вводе в зону конфликта российских миротворцев.