Мир 20 марта 2024, 09:04 Красный Крест получил обращения семей пропавших на СВО из 47 стран Семьи пропавших без вести участников СВО около 130 тыс. раз связывались с МККК РИА «Новости»

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Бюро центрального агентства розыска по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, Международного комитета Красного Креста приняло более 130 тысяч обращений по поводу пропавших без вести. Руководитель отдела обработки данных бюро Жером Кассу сказал об этом РИА «Новости».

«Как только семьи узнают что-то, они спонтанно звонят или отправляют электронные письма, чтобы сообщить нам об этом. Таким образом, мы обрабатываем огромное количество информации, чего очень давно не видели в МККК. Отсюда следует цифра в 130 тысяч контактов семей с МККК», — сказал он.

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Жером Кассу сообщил, что организация получила сообщения от людей из 47 стран. Данные регистрировали через запросы на поиск очно или онлайн и проверяли. До 2024 года в Женеве работал международный кол-центр, теперь звонки продолжили принимать только офисы МККК в Москве и Киеве.

В 2023 году Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передала МККК список россиян, пропавших без вести в зоне проведения спецоперации. Она обсудила с организацией посещение российских военнопленных.