КПП на границе Украины и Крыма прекратили работу из-за коронавируса

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины подчеркнули, что ограничение поможет обеспечить защиту государственных интересов.

«Въезд и выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вместе с администрацией Государственной пограничной службы», — отметили в ведомстве.

Ранее власти Незалежной запретили движение поездов, самолетов, автобусов и метро.