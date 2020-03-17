КПП на границе Украины и Крыма прекратили работу из-за коронавируса
Украинские контрольные пункты проезда на Крымский полуостров приостановили работу из-за коронавируса. Граница закрыта до 3 апреля. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины подчеркнули, что ограничение поможет обеспечить защиту государственных интересов.
«Въезд и выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вместе с администрацией Государственной пограничной службы», — отметили в ведомстве.
Ранее власти Незалежной запретили движение поездов, самолетов, автобусов и метро.