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    20 марта 2021, 10:09

    Козни Трампа и встреча с Джокером. Споткнувшийся на трапе Байден разошелся на мемы

    Андрей Иванов

    Президент США Джо Байден трижды споткнулся и завалился на бок, когда поднимался в самолет по трапу. Пользователи Сети решили, что это отличный контент для мемов, и принялись за работу.

    Козни Трампа и встреча с Джокером. Споткнувшийся на трапе Байден разошелся на мемы

    Так, кто-то увидел «республиканский след» в падении президента — Трамп до сих пор не может ему простить поражение на выборах даже во время игры в любимый гольф.

    С легкой руки интернет-шутников американский президент побывал в космосе, получил пинков от Джокера, «потанцевал» и попытался вскарабкаться на загадочный монолит, который нашли в пустыне штата Юта.

    Автор этого мема перенес Байдена в мир культового платформера про приключения водопроводчика Марио. Усатый герой лично встречает руководителя США у входа в самолет.

    Накануне журналисты сняли на видео, как президент США трижды спотыкается на трапе. В Белом доме заявили, что с ним все в порядке, а на ногах американский лидер не смог устоять из-за сильного ветра.