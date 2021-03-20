Козни Трампа и встреча с Джокером. Споткнувшийся на трапе Байден разошелся на мемы

Президент США Джо Байден трижды споткнулся и завалился на бок, когда поднимался в самолет по трапу. Пользователи Сети решили, что это отличный контент для мемов, и принялись за работу.

Так, кто-то увидел «республиканский след» в падении президента — Трамп до сих пор не может ему простить поражение на выборах даже во время игры в любимый гольф.

С легкой руки интернет-шутников американский президент побывал в космосе, получил пинков от Джокера, «потанцевал» и попытался вскарабкаться на загадочный монолит, который нашли в пустыне штата Юта.

Автор этого мема перенес Байдена в мир культового платформера про приключения водопроводчика Марио. Усатый герой лично встречает руководителя США у входа в самолет.

Накануне журналисты сняли на видео, как президент США трижды спотыкается на трапе. В Белом доме заявили, что с ним все в порядке, а на ногах американский лидер не смог устоять из-за сильного ветра.