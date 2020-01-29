Козья ферма в России оказалась важнее тайн НАТО. Эстонского депутата лишили доступа к секретам альянса

Эстонский парламентарий Мартин Репинский сообщил, что ему отказали в выдаче разрешения к тайнам НАТО несмотря на то, что он является членом Комитета по государственной обороне. Он предположил, что причиной стали его частые поездки в Россию.

Репинский сообщил об этом в Facebook, и добавил, что всегда хотел способствовать увеличению контактов и сотрудничества между предпринимателями двух стран. Он ратовал за привлечения российских инвестиций и развитию эстонского бизнеса в России.

Также сейчас способствую запуску и развитию козьей фермы на территории Ленинградской области. Помогаю обмену контактами между в Эстонией и Россией в различных сферах. Я никогда не скрывал этого Маритн Репинский депутат парламента Эстонии

Парламентарий заявил, что не готов отказаться от наработанных годами связей и прекратить сотрудничество. Поэтому если тесные контакты с россиянами стали препятствием к доступу к тайнам НАТО, то так тому и быть. Репинский сообщил, что намерен выйти из состава комиссии.

В середине января президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетовала, что Россия не оправдала надежд мирового сообщества на торжество демократии после развала СССР.