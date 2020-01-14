«Создали варварскую модель вместо демократии». В России ответили президенту Эстонии

Эстония создала этнократический режим, чтобы не дать русским голосовать на выборах, так что ее политическая система не является демократической. Об этом «360» заявил политолог, общественный деятель Сергей Марков, комментируя слова президента Эстонии о разочаровании в России.

«Политическая система Эстонии не является демократической, это этнократический режим. Он нарушает фундаментальные права человека. Это режим для эстонцев, а не для граждан всех государств. Он явно и грубо нарушает права человека, если говорить о русских. И в этом смысле является недемократическим. В прямом смысле не является демократическим, там нет равных прав политических граждан независимо от расы, пола, языка, национальности и религии», — подчеркнул Марков.

В Эстонии голосовать на выборах могут только граждане страны, причем после 1993 года автоматически в граждане записали только тех, кто жил там до 1940 года, остальным для получения паспорта нужно сдавать экзамены по эстонскому языку и Конституции. Так называемые «неграждане» не могут участвовать в политической жизни Эстонии.

«Когда все русские получат право участвовать в выборах, тогда состав избирателей изменится на 20%. Это примерный состав населения, который ограничен в правах этой недемократической системы. Если изменится на 20% состав избирательного корпуса, то состав парламента в этом случае изменится на 50%, поскольку националистические партии сразу потеряют голоса», — объяснил Марков и добавил, что при таком раскладе полностью изменится состав правительства, а президент перестанет быть президентом.

По его мнению, современные власти пытаются представить русских в Эстонии в качестве пятой колонны. Этим объясняют то, что русским не дают голосовать и быть избранными.

В России все люди имеют быть право избранными в парламент. Реализуется право на идентичность, а Эстония борется с этим одним из фундаментальных прав человека. Эстонские политики знают, что они создали варварскую этнократическую модель, благодаря которой они сохраняют свою власть Сергей Марков.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью местному изданию объявила, что жители ее страны после распада СССР надеялись на торжество демократии в России, но разочаровались.