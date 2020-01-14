«Создали варварскую модель вместо демократии». В России ответили президенту Эстонии
«Политическая система Эстонии не является демократической, это этнократический режим. Он нарушает фундаментальные права человека. Это режим для эстонцев, а не для граждан всех государств. Он явно и грубо нарушает права человека, если говорить о русских. И в этом смысле является недемократическим. В прямом смысле не является демократическим, там нет равных прав политических граждан независимо от расы, пола, языка, национальности и религии», — подчеркнул Марков.
В Эстонии голосовать на выборах могут только граждане страны, причем после 1993 года автоматически в граждане записали только тех, кто жил там до 1940 года, остальным для получения паспорта нужно сдавать экзамены по эстонскому языку и Конституции. Так называемые «неграждане» не могут участвовать в политической жизни Эстонии.
«Когда все русские получат право участвовать в выборах, тогда состав избирателей изменится на 20%. Это примерный состав населения, который ограничен в правах этой недемократической системы. Если изменится на 20% состав избирательного корпуса, то состав парламента в этом случае изменится на 50%, поскольку националистические партии сразу потеряют голоса», — объяснил Марков и добавил, что при таком раскладе полностью изменится состав правительства, а президент перестанет быть президентом.
По его мнению, современные власти пытаются представить русских в Эстонии в качестве пятой колонны. Этим объясняют то, что русским не дают голосовать и быть избранными.
В России все люди имеют быть право избранными в парламент. Реализуется право на идентичность, а Эстония борется с этим одним из фундаментальных прав человека. Эстонские политики знают, что они создали варварскую этнократическую модель, благодаря которой они сохраняют свою властьСергей Марков.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью местному изданию объявила, что жители ее страны после распада СССР надеялись на торжество демократии в России, но разочаровались.