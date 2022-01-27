Козак подвел итоги встречи советников «нормандской четверки»

Советники лидеров стран «нормандского формата» на встрече в Париже провели инвентаризацию минских договоренностей. Сошлись на том, что перемирие в Донбассе должно соблюдаться, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Об этом написало РИА «Новости».

Представители глав России, Украины, Германии Франции договорились о том, что перемирие в Донбассе должно соблюдаться, независимо от разночтений по Минским соглашениям между Украиной, ДНР и ЛНР, сказал Козак.

«Соглашение, которое было подписано 22 июля 2020 года, должно и по букве, и по духу выполняться», — отметил советник президента РФ.

Следующая встреча в таком же формате состоится через пару недель. Козак выразил надежду на то, что к тому моменту договоренности, достигнутые в Париже, приведут к конкретным решениям. Стороны должны сформировать единую позицию и рекомендации для Украины, ДНР, ЛНР и ОБСЕ по урегулированию.

Козак ранее заявил, что на Украину, как на суверенное государство, бессмысленно оказывать давление. Украинские власти сами должны осознать необходимость завершения конфликта в Донбассе, указал он.