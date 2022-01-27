Украину призвали прекратить «братоубийственую войну»

Оказывать какое-либо давление на Украину бессмысленно, потому что это суверенное государство. Нужно, чтобы руководство страны самостоятельно осознало необходимость завершения конфликта в Донбассе. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, говоря о давлении Германии и Франции на Украину в ходе встречи политических советников лидеров «нормандской четверки». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Украина должна осмыслить сама, что ей нужно урегулировать этот конфликт, завершить братоубийственную войну, внутриукраинский конфликт. Нужно выполнить минские соглашения последовательно, без виляний, без интерпретаций, без изъятий, без выборочного исполнения этих соглашений», — сказал он.

Встреча советников лидеров «нормандской четверки» прошла в среду, 26 января, в Париже. Российскую делегацию возглавлял замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую — дипсоветник президента Эммануэль Бонн, немецкую — внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер, а украинскую — руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Ранее представители Франции и Германии побывали в Росси, где встретились в Козаком, а затем на Украине провели переговоры с Ермаком.

Последний раз формат «нормандской четверки» собирался в конце 2021 года по видеосвязи. Тогда консультации закончились без каких-либо результатов.

В «нормандскую четверку» входят Украина, Россия, Германия и Франция. Такой формат существует уже несколько лет. Главная цель этого союза — найти решение для окончания конфликта в Донбассе.